Украина получит дополнительные 50 млн долларов помощи от Швейцарии

Швейцария выделит Украине еще 50 млн долларов помощи. Средства выделят для поддержки энергетической инфраструктуры государства зимой, а также на ряд других гуманитарных нужд, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД европейской страны.

Киев должен будет направить деньги на восстановление энергетической системы, ремонт поврежденных жилых домов и на выделение гуманитарной помощи. Также на средства будут закуплены топливо, запчасти, генерирующее оборудование и кабели для линий электропередачи.

Суммарно Швейцария выделила Украине 500 млн долларов помощи с начала конфликта.

Ранее европейская страна ввела ограничения для частных приобретателей огнестрельного оружия, а также боеприпасов к ним. Это сделано для того, чтобы больше вооружений досталось Украине.