Военное сотрудничество России и Индии выходит на новый уровень

Корабль, построенный по проекту 11356, стал восьмым в серии и первым, оснащенным более чем двадцатью системами индийского производства, включая ракетный комплекс BrahMos и современную радиолокационную станцию.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал передачу фрегата подтверждением способности России выполнять сложные контракты в сфере военного кораблестроения.

«Этот проект демонстрирует успешное сочетание российских технологий и индийских комплектующих», — отметил он.

Гендиректор ОСК Андрей Пучков добавил, что российские специалисты окажут поддержку при строительстве еще двух кораблей данного проекта непосредственно на индийских верфях.

Передача Tamal состоялась на фоне активного развития индийского военного кораблестроения — в январе страна одновременно спустила на воду подлодку, эсминец и фрегат собственного производства. При этом Индия продолжает сотрудничество с Россией, что подчеркивает стратегический характер партнерства двух стран в оборонной сфере.