Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия из-за Украины

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Швейцария ввела ограничения для частных покупателей стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись на Украину, пишет RT.

«Для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик», — сказано в документе, опубликованном на сайте парламента страны.

Законы нейтральной Швейцарии запрещают продажу оружия в страны, где происходят вооруженные конфликты.

Ранее сообщалось, что Швейцария готовит очередной саммит по урегулированию ситуации на Украине.