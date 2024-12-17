Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия из-за Украины
Покупателей оружия в Швейцарии обязали писать заявления
Швейцария ввела ограничения для частных покупателей стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись на Украину, пишет RT.
«Для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик», — сказано в документе, опубликованном на сайте парламента страны.
Законы нейтральной Швейцарии запрещают продажу оружия в страны, где происходят вооруженные конфликты.
Ранее сообщалось, что Швейцария готовит очередной саммит по урегулированию ситуации на Украине.