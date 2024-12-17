Швейцария заявила о подготовке саммита по Украине

Швейцария готовит саммит по Украине с участием России

Швейцария готовит саммит по Украине с участием России, США и стран G7, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Temps.

«Продолжается интенсивная работа <…> с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС», — приводит издание слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Дипломат назвал «оптимистичными» сигналы, поступающие из будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Предыдущий саммит по теме украинского конфликта прошел в Швейцарии в июне 2024 года. Ряд стран подписали, но затем отозвали подписи из итогового коммюнике.