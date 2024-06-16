Итоговый документ швейцарского саммита по Украине поддержали 80 стран из 91

По итогам конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, которая прошла 15 и 16 июня, создан документ. Его поддержали 80 стран из 91, принявшей участие саммите, сообщает ТАСС .

Список государств, которые одобрили данный документ, опубликовали организаторы мероприятия. Его подписали Швейцария, Турция, страны ЕС, США, Япония, и другие.

Там не стоят подписи представителей Армении, Бразилии, Ватикана, Индии, Индонезии, Колумбии, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других.

На закрытии саммита президент Швейцарии Виола Амхерд отметила, что в рамках мероприятия у участников проявилось расхождение во взглядах на ситуацию.

Ранее Киев заявил, что текст декларации по саммиту в Швейцарии готов. Его будут подписывать в конце мероприятия.