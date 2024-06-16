Киев заявил о готовности текста декларации по саммиту

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже подготовлен текст декларации по состоявшемуся в Швейцарии саммиту. Об этом сообщает Lenta.ru .

«В конце саммита президенты объявят об утверждении декларации», — отметил Кулеба.

Он добавил, что тогда документ будет открыт для присоединения к нему других государств. Это можно будет сделать и после мероприятия.

По его словам, текст декларации получился «сбалансированный», а принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, были учтены.

Саммит по Украине проходит в Швейцарии 15 и 16 июня.