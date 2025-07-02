Экс-президент Украины обвинил Зеленского в авторитарных тенденциях

сегодня в 06:05

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко* в интервью The Times резко раскритиковал действующего президента Владимира Зеленского, обвинив его в «ползучем авторитаризме», сообщает газета «Известия» .

По словам экс-лидера, нынешняя власть предпринимает системные попытки устранить политических оппонентов, что создает угрозу демократическим процессам в стране.

«Когда власть закрывается от народа, это напоминает кипящий котёл», — предупредил Порошенко.

Особое недовольство экс-президента вызвали дипломатические шаги Зеленского, включая его встречу с президентом США Дональдом Трампом в феврале 2025 года, которая, по мнению Порошенко, нанесла ущерб международным позициям Украины. Политик также осудил методы работы действующей власти, указав на давление на оппозицию и независимые институты.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.