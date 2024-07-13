«Украина может забыть»: Зеленский высказался об оговорке Байдена на саммите НАТО

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал оговорку американского лидера Джо Байдена, который во время обращения на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Владимиром Путиным. По словам главы Украины, Киев может простить США некоторые ошибки, сообщает радио Sputnik .

«Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю», — приводит слова украинского лидера ирландская газета The Irish Times.

Ранее Байден публично допустил очередную оговорку и по ошибке вместо Зеленского передал слово президенту России Владимиру Путину. Затем американский лидер осознал, что сделал, и добавил, что «намерен победить президента Путина».

После ошибки Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что в президентских выборах в США видна «рука Кремля» и назвала американского лидера пророссийским.