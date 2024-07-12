МИД назвал Байдена пророссийским после объявления Путина президентом Украины

сегодня в 11:40

Офпред МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, что в президентских выборах в США видна «рука Кремля». Дипломат в шутку сказала, что нынешний президент США Джозеф Байден, который вновь баллотируется на главный пост, — это «налицо пророссийский кандидат», сообщает «Царьград» .

Таким образом Мария Захарова отреагировала на недавнюю оговорку Джо Байдена, когда он представлял президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне. В частности, американский лидер заявил, что президент Украины, у которого «сколько отваги, столько и решимости», это Владимир Путин.

«Мне кажется, „российское вмешательство“ в американские выборы уже нельзя скрыть — налицо пророссийский кандидат Байден», — отметила Захарова.

После осознания своей оговорки Байден заявил, что «намерен победить президента Путина».