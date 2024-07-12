«Дамы и господа, президент Путин»: Байден «поставил» лидера РФ во главе Украины

сегодня в 08:37

Президент США Джо Байден снова публично допустил оговорку и по ошибке передал слово президенту РФ Владимиру Путину вместо украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Ситуация возникла во время выступления американского лидера в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.

«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — отметил Байден.

Осознав ошибку, президент Соединенных Штатов добавил, что «намерен победить президента Путина».

Ранее Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Североатлантический альянс не должен отставать от России, которая перевела военно-промышленный комплекс (ВПК) на военные рельсы.