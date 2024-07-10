Байден призвал НАТО не отставать от ВПК РФ, вставшего на военные рельсы

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Байден: НАТО не может отставать от России в вопросах развития ВПК

Американский президент Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Североатлантический альянс не должен отставать от России, которая перевела военно-промышленный комплекс (ВПК) на военные рельсы, сообщает РИА Новости .

«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — сказал американский лидер.

Кроме того, в ходе своего выступления Байден бездоказательно обвинил Китай, Северную Корею и Иран в помощи российскому ВПК.

Ранее Пентагон анонсировал размещение дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Власти США и Германии достигли необходимых договоренностей.

Очередной саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Встреча посвящена 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.