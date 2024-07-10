Байден призвал НАТО не отставать от ВПК РФ, вставшего на военные рельсы
Американский президент Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Североатлантический альянс не должен отставать от России, которая перевела военно-промышленный комплекс (ВПК) на военные рельсы, сообщает РИА Новости.
«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — сказал американский лидер.
Кроме того, в ходе своего выступления Байден бездоказательно обвинил Китай, Северную Корею и Иран в помощи российскому ВПК.
Ранее Пентагон анонсировал размещение дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Власти США и Германии достигли необходимых договоренностей.
Очередной саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Встреча посвящена 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.