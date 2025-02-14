Украина исключила переговоры с Россией в Мюнхене

Советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Украина не планирует вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает украинский телеканал «Общественное».

По его словам, Украина может рассматривать диалог с РФ только после согласования с западными партнерами.

«Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины. По его словам, они встретятся 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры по телефону 12 декабря, об этом официально сообщили в Кремле и раскрыли детали беседы лидеров, которые затронули несколько важных тем международной повестки, в том числе украинского конфликта.

Лидеры двух стран особое внимание уделили ситуации на Украине. Американский президент призвал к поиску дипломатического решения конфликта. Российский лидер поддержал идею мирного урегулирования через переговоры, подчеркнув важность устранения первопричин возникновения этого конфликта.