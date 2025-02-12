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Трамп попросил своих соратников возглавить переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал людей из числа своей администрации, которые возглавят переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщает РБК .

Американский лидер созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики в том числе обсуждали решение украинского конфликта.

Трамп подчеркнул, что в этом вопросе им с Путиным удалось достигнуть взаимопонимания. Республиканец убежден, что переговоры по поводу урегулирования конфликта «будут успешными».

Трамп попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по нацбезопасности Майка Уолтца, а также спецпосланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер в ходе беседы с республиканцем выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Также стало известно, что Путин во время разговора с Трампом позвал американца в Россию.