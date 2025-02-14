Трамп: представители России, Украины и США встретятся в Мюнхене

Президент США анонсировал встречу представителей России, США и Украины. По его словам, они встретятся 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС .

«Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США», — отметил он.

Ранее американский лидер сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским узнал, что тот хочет, чтобы вооруженный конфликт с Россией завершился как можно скорее. По данным западных СМИ, Трамп также дал понять Зеленскому, что судьба его страны уже решена.

Россия, в свою очередь, также поддержала инициативу президента США о том, что конфликт пора завершать. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что предстоящий мир должен быть не временным, а постоянным, поэтому важно устранить первопричину его возникновения.