Bloomberg: Трамп дал понять Зеленскому, что судьба Украины решается без него

Судьба Украины, «похоже, уже решена» без участия президента страны Владимира Зеленского, пишет агентство Bloomberg . Оно обратило внимание, что сбывается «худший страх Зеленского», что условия урегулирования на Украине «согласовываются за его спиной».

Накануне Дональд Трамп провел полуторачасовой разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили пути разрешения конфликта на Украине и сошлись во мнении о необходимости встретиться лично. За день до этих переговоров, как отмечает Bloomberg, американский лидер говорил, что «Украина может стать российской в ​​один прекрасный день».

«Зеленский был уведомлен почти как FYI (с англ. for your information — „к вашему сведению“, „чтобы вы понимали“). Его худший страх — что за его спиной согласовываются условия мирного урегулирования — сбывался», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что будущее Зеленского теперь также «находится под вопросом». Трамп заговорил о необходимости новых выборов на Украине и низком рейтинге Зеленского, чем сделал «не слишком тонкий намек на то, что он хочет его отставки».