Bloomberg: Трамп дал понять Зеленскому, что судьба Украины решается без него
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Судьба Украины, «похоже, уже решена» без участия президента страны Владимира Зеленского, пишет агентство Bloomberg. Оно обратило внимание, что сбывается «худший страх Зеленского», что условия урегулирования на Украине «согласовываются за его спиной».
Накануне Дональд Трамп провел полуторачасовой разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили пути разрешения конфликта на Украине и сошлись во мнении о необходимости встретиться лично. За день до этих переговоров, как отмечает Bloomberg, американский лидер говорил, что «Украина может стать российской в один прекрасный день».
«Зеленский был уведомлен почти как FYI (с англ. for your information — „к вашему сведению“, „чтобы вы понимали“). Его худший страх — что за его спиной согласовываются условия мирного урегулирования — сбывался», — пишет издание.
Bloomberg отмечает, что будущее Зеленского теперь также «находится под вопросом». Трамп заговорил о необходимости новых выборов на Украине и низком рейтинге Зеленского, чем сделал «не слишком тонкий намек на то, что он хочет его отставки».