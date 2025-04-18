Уиткофф заявил о возможности частично решить вопрос с территориями Украины

WSJ: Уиткофф заявил, что вопрос с территориями Украины может быть частично решен

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Уиткоффа, при личной встрече с Путиным он поднимал вопрос урегулирования конфликта на Украине в контексте территорий, и он может быть частично решен, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).

Как отметил Уиткофф, беседа с Путиным была сфокусирована именно на украинских территориях. Спецпосланник президента США пояснил, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все. При этом он отметил, что для Киева могут не иметь ценности те регионы, где население говорит в основном на русском языке.

Личная встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и длилась более 4 часов. Позднее в Кремле заявили, что на этих переговорах обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина с Уиткоффом стала определенным шагом, направленным на личные переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.