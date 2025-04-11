В Кремле раскрыли тему встречи Путина и спецпосланника Трампа

Президент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом на тему урегулирования украинского конфликта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась в пятницу в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга и длилась 4,5 часа.

Как следует из сообщения на сайте Кремля, стороны детально обсудили различные аспекты возможного политического решения кризиса.

Уиткофф также провел переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевом, посетил синагогу и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.