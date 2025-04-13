Песков: встреча Путина и Уиткоффа стала шагом на пути к переговорам с Трампом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа станет дополнительным шагом к личной встрече российского лидера и американского президента Дональда Трампа.

«Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи. Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ особенно подчеркнул, что личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа «состоится в соответствующее время». Он отметил, что стороны должны подготовиться к такого рода переговорам соответствующим образом.

Ранее Кремль раскрыл подробности переговоров Путина и Уиткоффа, которые состоялись в Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа.