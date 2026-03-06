сегодня в 20:41

Уиткофф: в переговорах России и Украины «ожидается дальнейший прогресс»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса будет продолжен. По его словам, «в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс», сообщает РИА Новости .

По словам Уиткоффа, США работают над мирным соглашением РФ и Украины. Он добавил, что обсуждения по урегулированию украинского кризиса продолжаются.

Белый дом ожидает прогресса в разрешении конфликта.

Трехсторонние переговоры РФ в последний раз прошли в Женеве 17–18 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам. При этом Москва остается открыта для мирной сделки.

