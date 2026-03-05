сегодня в 18:51

Песков: пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам

Россия ожидает следующего раунда трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса. Пауза в переговорах вынужденная, она сложилась по объективным причинам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Вестям» .

По его словам, Москва заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Она открыта для переговоров. Сейчас РФ ждет возобновления трехсторонних консультаций.

Песков отметил, что в переговорах случилась пауза по объективным причинам. РФ «полна терпения» в вопросе продолжения переговоров.

Он также подчеркнул, что Москва ценит усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атакует еврейское государство и другие страны, где есть американские базы, в том числе ОАЭ.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в последний раз прошли 17 и 18 февраля в Женеве.

