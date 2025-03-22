Уиткофф: Путин получил сигнал от Трампа о желании восстановить отношения с РФ

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину сигнал от его коллеги Дональда Трампа о желании восстановить отношения и он проявил взаимность в данном вопросе. Об этом сообщает РИА Новости .

Он рассказал это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине — ред.). Это было послание, которое я послал», — уточнил Уиткофф.

Как отметил спецпосланник, после того как он донес до Путина послание Трампа, российский лидер дал все возможные сигналы, что это путь, по которому он тоже хочет идти.

Ранее Уиткофф заявил, что Путин молился за Трампа после того, как на того было совершено покушение.