Уиткофф: переговоры Путина и Трампа будут позитивными и конструктивными

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Штаты ожидают, что будущий телефонный разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа будет позитивным и конструктивным. Об этом сообщает ТАСС .

«Они уже провели (телефонные) переговоры после (моего) первого визита (и встречи), которая у меня состоялась с президентом Путиным», — поделился Уиткофф с телеканалом CBS News.

Он уточнил, что в предстоящем разговоре могут быть приняты решения по вопросу дальнейшего продвижения инициативы о 30-дневном прекращении огня. На это согласны США и Украина, но РФ пока согласия не дала.

Ранее Уиткофф заявил, что Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе. При этом помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что РФ воспринимает перемирие с Украиной как попытку дать передышку ВСУ и время на перевооружение.