Уиткофф: Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что американский президент Дональд Трамп может созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пишет ТАСС, Уиткофф отметил, что Штаты рассчитывают на реальный прогресс по украинскому конфликту в течение недель, разногласия между Москвой и Вашингтоном уменьшаются.

Ранее Путин встретился с Уиткоффом в Кремле. Это произошло вечером 13 марта. Представитель США предоставил Путину дополнительную информацию, а в ответ получил «дополнительные сигналы» для Трампа.

Уиткофф добавил, что его встреча с Путиным длилась 3-4 часа. Также она была позитивной.