Ушаков: передышку ВСУ воспринимаем, как возможность дать им перевооружиться

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что РФ воспринимает перемирие с Украиной как попытку дать передышку ВСУ и время на перевооружение.

Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Он напомнил, что украинская армия сейчас переживает трудные времена.

«Российская армия наступает во всех направлениях и в этой ситуации это можно воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки», — сказал Зарубин.

Как уточнил помощник главы государства, россияне довели свою позицию по этому вопросу доя американцев.

Ранее Ушаков отметил, что идет подготовка к встрече главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.