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Ушаков про подготовку встречи Путина и Трампа: ее можно организовать быстро

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что идет подготовка к встрече главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Видео с комментарием помощника президента опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«Эта тема обсуждается. <…> Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что сейчас идут контакты на других уровнях.

По словам Ушакова, встречу и телефонный разговор можно организовать быстро.