сегодня в 03:17

Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах

Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах с РФ и Украиной, а также в отдельных американо-иранских переговорах, сообщает РИА Новости .

«Посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в ядерных переговорах с Ираном и российско-украинских мирных переговорах», — написал он в соцсети X.

Ранее сообщалось, что отечественные переговорщики прилетят в Женеву около пяти-шести часов утра 17 февраля. Обратный путь у них запланирован на вечер 18 февраля.

Это предварительное время. По словам источника ТАСС, «все может переиграться».

Отмечалось, что делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширятдо 20 человек. Возглавит ее помощник президента Владимир Мединский.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудятширокий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.

