Тысячи украинских беженцев в Израиле столкнулись с угрозой депортации

Около 25 тысяч украинских беженцев в Израиле могут быть депортированы, сообщает газета «Известия» .

Правовой статус украинцев, требующий ежегодного продления, истекает в декабре 2025 года, а власти до сих пор не приняли решения по его обновлению.

Ситуация усугубляется кадровыми изменениями в правительстве страны. Как сообщает Haaretz, в условиях вакантной должности министра внутренних дел полномочия по продлению защиты беженцев временно перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Задержка в решении создает правовую неопределенность для тысяч людей, бежавших в Израиль после начала конфликта на Украине.

