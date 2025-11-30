СМИ: Украина забрала из Израиля американские военные грузовики

сегодня в 05:21

Транспортный самолет Ан-124 ВСУ совершил рейс в аэропорт Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и другим оборудованием, сообщает РИА Новости .

Согласно данным авиаотслеживания, борт прибыл из ОАЭ с промежуточной посадкой в Грузии, после чего вернулся в Эмираты.

Ранее в октябре украинский Ан-124 уже замечали в Тель-Авиве с грузом, напоминающим контейнеры для ракет Patriot.

Владимир Зеленский в сентябре подтверждал использование ВСУ израильских комплексов ПВО, хотя официальный Тель-Авив неоднократно опровергал подобные поставки и давал соответствующие заверения Москве.

