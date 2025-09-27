Зеленский: Израиль осенью передаст Украине 2 системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой осенью страна получит от Израиля две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что один израильский комплекс работает на территории Украины уже месяц.

По его словам, Киев готов к отдельным договорам на некоторые виды вооружения, среди них и дальнобойное, кроме действующего соглашения с Штатами о закупке на 900 млрд долларов.

Также ранее Зеленский пригрозил ударить по энергетике РФ в ответ на блэкаут на Украине.

