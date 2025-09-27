Зеленский: Израиль осенью передаст Украине 2 системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой осенью страна получит от Израиля две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что один израильский комплекс работает на территории Украины уже месяц.

По его словам, Киев готов к отдельным договорам на некоторые виды вооружения, среди них и дальнобойное, кроме действующего соглашения с Штатами о закупке на 900 млрд долларов.

Также ранее Зеленский пригрозил ударить по энергетике РФ в ответ на блэкаут на Украине.

