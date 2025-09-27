Зеленский пригрозил ударить по энергетике РФ в ответ на блэкаут на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил нанести удары по российской энергетике в ответ на возможный блэкаут на территории страны, сообщает Общественная служба новостей .

«Если россияне сделают нам блэкаут, мы будем атаковать их энергетику. Нам нужно оружие большой дальности от США», — отметил Зеленский.

Как пишет «Страна.ua», он добавил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы «Киев победил,», а также якобы поддерживает удары ВСУ по территории РФ.

Ранее Зеленский в интервью Axios сказал, что, если российская армия не завершит боевые действия, то кремлевским чиновникам «нужно будет знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

