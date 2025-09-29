ЦИК Молдавии: оппозиционные партии набрали 49,54% внутри страны

Оппозиционные партии Молдавии, в том числе Патриотический блок, набирают на выборах в парламент 49,54% внутри страны, опережая таким образом правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), которая набрала 44,13%, сообщает РИА Новости .

По данным ЦИК после подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны, правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок — 28,25% голосов, блок «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35%, партия «Демократия дома» — 5,72%.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент. Граждане страны раз в 4 года выбирают депутатов. В борьбе за места в парламенте участвуют 23 кандидата: 15 партий, 4 блока и 4 самовыдвиженца. Всего в парламенте 101 депутатское кресло. Чтобы независимые кандидаты смогли попасть в парламент, им нужно набрать не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков — 7%.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что результаты выборов в парламент могут аннулировать. Она заявила о якобы вмешательстве в избирательный процесс.

Лидер молдавской оппозиции Игорь Додон прокомментировал заявление главы страны о том, что парламентские выборы могут аннулировать. Это показывает страх и панику среди партии PAS, которая утрачивает власть.

