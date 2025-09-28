Произошло вмешательство в выборы в парламент Молдавии

сегодня в 12:38

Санду пожаловалась на вмешательство в выборы в парламент Молдавии

Молдавский президент Майя Санду допустила, что результаты выборов в парламент могут аннулировать. Причина в обвинениях в возможном вмешательстве в избирательный процесс, сообщает ТАСС .

Санду сказала, что фактов вмешательства было много. Однако решения о введении каких-либо санкций принимают соответствующие органы власти.

Так президент Молдавии ответила на вопрос журналиста, который заявил о якобы российском вмешательстве.

На неделе Центральная избирательная комиссия отстранила от выборов партии «Великая Молдова» и «Сердце Молдовы». Их обвинили в нарушениях во время финансирования.

