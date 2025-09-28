сегодня в 12:55

Оппозиционер Додон допустил, что в Молдавии аннулируют выборы

Лидер молдавской оппозиции Игорь Додон прокомментировал заявление главы страны о том, что парламентские выборы могут аннулировать. Это показывает страх и панику среди партии PAS, которая утрачивает власть, сообщает в своем Telegram-канале председатель ПСРМ, пятый президент государства Игорь Додон.

Он подчеркнул, что победа оппозиции на выборах в парламент очевидна. Додон призвал не позволить аннулировать голоса.

Оппозиционер призвал сторонников собраться 29 сентября в 12:00 рядом со зданием парламента. Там будет организован мирный протест.

Выборы в Молдавии проходят 28 сентября. Выбирают депутатов однопалатного парламента.

Ранее молдавский президент Майя Санду допустила, что результаты выборов в парламент могут аннулировать. Причина в якобы нарушениях из-за «российского вмешательства».

