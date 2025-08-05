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ЦАХАЛ заявил о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории.

«Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана.

Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.