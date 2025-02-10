Трампу понравилась фраза Путина про Европу и ноги хозяина

Трамп перепостил статью со словами Путина про Европу и ноги хозяина

Президент США Дональд Трамп перепостил статью CNBC со словами российского лидера Владимира Путина про Европу и ноги хозяина, сообщает РБК .

«Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро, <…> все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал глава российского государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Статью с этими словами Трамп перепостил своей соцсети Truthsocial.

Ранее глава Белого дома сделал несколько заявлений о взаимоотношениях США и Европы. В частности, он предложил Дании продать Вашингтону Гренландию. Трамп высказывался об увеличении военных бюджетов европейских государств. Американский президент не исключал ввод торговых пошлин против товаров из Европы.