В настоящее время экономика Европы находится в упадке, а с момента, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность американского лидера, европейская экономика окажется под угрозой разрушения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на редакцию Politico.

«Дональд Трамп готовится через несколько недель вновь занять Белый дом, а экономика континента находится в усугубляющейся депрессии, основа, на которой строится процветание региона, не просто дает трещины, она находится под угрозой разрушения», — говорится в иностранной заметке.

Европейцы боятся, что Трамп действительно воплотит в жизнь свои угрозы о повышении пошлины до 20% на импорт с континента. Если это случится, то промышленность на территории Европы получит «сокрушительный удар».

Европейские страны не уделили должного внимания возможному повторному избранию Трампа на пост президента США. Как сообщает одно из изданий, если бы экономика Европы была более стабильной и конкурентоспособной по сравнению с американской, Трамп имел бы значительно меньше возможностей для воздействия на европейский континент.