сегодня в 22:22

Трамп: Зеленский в пятницу попросит о поставках ракет Tomahawk

Американский президент Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу попросит о поставках ракет Tomahawk, сообщает РИА Новости .

По его словам, США располагают большим запасом этих ракет.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп и Зеленский планируют встретиться 17 октября в Белом доме. Президент Украины принял это приглашение.

На встрече политики могут обсудить усиление ПВО страны. Также Трамп и Зеленский поговорят о поставках оружия дальнего радиуса действия, в том числе крылатых ракет Tomahawk.

При этом поставка нескольких ракет Tomahawk Украине со стороны США вряд ли существенно повлияет на ход конфликта.

