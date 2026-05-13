Школьники Богородского округа выиграли этап «Президентских состязаний»

Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» завершился в Богородском округе. Победителем стала команда 6А класса центра образования №45, которая представит округ на региональном этапе в конце мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам соревнований команда 6А класса Центра образования №45 заняла первое место и получила право защищать честь муниципалитета на региональном этапе. В состав команды вошли Варвара Чеботаева, Ксения Чеботаева, София Потакова, Макар Горячев, Дмитрий Кукоарэ и Захар Ионкин. Тренирует школьников Александр Бажанов.

В программу «Президентских состязаний» включили теоретический конкурс, подвижные игры и эстафеты, спортивное многоборье и легкоатлетическую эстафету. Участники продемонстрировали физическую подготовку, командную работу и стремление к победе.

Особенность соревнований в том, что в них выступают команды одного класса. Такой формат помогает выявлять спортивно одаренных детей и одновременно укрепляет командный дух и сплоченность школьного коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.