Поставка нескольких ракет Tomahawk Украине со стороны США вряд ли существенно повлияет на ход конфликта, сообщает «Царьград» со ссылкой на Financial Times.

Экс-сотрудник Пентагона Марк Кансиан, который сейчас работает в аналитическом центре, оценил арсенал ракет Tomahawk армии США примерно в 4150 единиц.

«Однако США, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. Это связано с тем, что, по данным военных экспертов, из 200 ракет Tomahawk, закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже были запущены. Министерство обороны запросило финансирование лишь на 57 Tomahawk в бюджете на 2026 год. Вероятно, Вашингтону также понадобятся Tomahawk для нанесения удара по венесуэльской территории», — пишет Financial Times.

Директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон считает, что, хотя Вашингтон теоретически мог бы передать Украине от 20 до 50 Tomahawk, это не приведет к перелому в конфликте.

Аналитики сходятся во мнении, что даже в случае поставки эти ракеты будут иметь весьма ограниченный потенциал, явно недостаточный для проведения длительных и глубоких атак на российскую территорию.

По словам источника из украинского правительства, в Киеве полагают, что решение о передаче ракет сейчас как никогда близко, хотя окончательно еще не принято. Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении более подробной информации о планах Киева касательно использования Tomahawk.

