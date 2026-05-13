В Королеве обновляют корпус стадиона «Вымпел»

Реконструкция четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» продолжается в Королеве. Строители ведут работы в залах, на крыше и фасаде здания, завершить обновление планируют в начале следующего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В главном гимнастическом зале уже собрано основание для новой гимнастической ямы. Специалисты готовят фундаменты для пожарных и эвакуационных выходов. После этого начнется обратная засыпка грунта и устройство пола.

В других помещениях корпуса идут внутренние работы. Рабочие подготавливают основания под стяжку, штукатурят стены, монтируют современные системы отопления и водоснабжения. Это позволит создать комфортные условия для тренировок и занятий.

На крыше полностью демонтировали старое покрытие. Сейчас строители готовят основание под укладку утеплителя и гидроизоляции, завершают установку парапетов. Параллельно обновляют фасад: снимают старую штукатурку, демонтируют устаревшие пластиковые рамы, усиливают оконные проемы. Затем здание утеплят и облицуют вентилируемыми панелями для повышения энергоэффективности.

После завершения реконструкции в корпусе откроют более 10 спортивных секций, в том числе по волейболу, бадминтону и тяжелой атлетике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.