Зеленский подтвердил визит в Вашингтон для встречи с Трампом 17 октября

сегодня в 23:20

Трамп и Зеленский встретятся в Белом доме

Владимир Зеленский принял официальное приглашение Белого дома и посетит США 17 октября для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РБК .

Как сообщают источники, встреча глав государств пройдет в Вашингтоне, где украинский лидер также проведет переговоры с сенаторами, конгрессменами, представителями Пентагона и энергетических компаний.

Согласно предварительной информации, ключевыми темами переговоров станут вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и поставки вооружений дальнего радиуса действия, включая возможную передачу крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить вопрос поставок Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным.