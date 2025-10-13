Трамп может обсудить с Путиным поставки ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп впервые публично заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным вопроса поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщает РИА Новости .

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил: «Возможно, я поговорю с ним [с Путиным] об этих ракетах».

При этом Трамп обозначил условие такой передачи: «Если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ Tomahawk могут использовать по энергетическим объектам в России.