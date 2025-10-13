Трамп может обсудить с Путиным поставки ракет Tomahawk Украине
Трамп: Киев получит Tomahawk в случае провала мирных переговоров
Президент США Дональд Трамп впервые публично заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным вопроса поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил: «Возможно, я поговорю с ним [с Путиным] об этих ракетах».
При этом Трамп обозначил условие такой передачи: «Если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ Tomahawk могут использовать по энергетическим объектам в России.