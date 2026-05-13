Полиция Пхукета начала массово проверять наличие вейпов у туристов из России

сегодня в 16:43

Правоохранители на Пхукете ежедневно ищут вейпы у россиян и проверяют документы

Тайские полицейские усилили проверки туристов из России на Пхукете: на улицах досматривают сумки и рюкзаки, а также контролируют соблюдение правил. Об этом сообщает «Царьград» .

Сотрудники полиции останавливают отдыхающих прямо на улицах и проверяют ручную кладь. Осматривают дамские сумки, туристические рюкзаки и багажные отсеки арендованных мопедов.

Основная цель рейдов — поиск электронных сигарет и вейпов. Кроме того, правоохранители проверяют наличие водительских прав и соблюдение правил дорожного движения.

Проверки проходят ежедневно и носят системный характер. Местное издание The Phuket Express 10 мая сообщило о задержании пятерых граждан России на Расада Роуд. По данным полиции, мужчины устроили дебош и нападали на прохожих в состоянии сильного опьянения.

Эксперты рекомендуют туристам учитывать усиленный контроль и не брать с собой запрещенные предметы, а также строго соблюдать местные правила. По информации «Турпрома», это поможет избежать штрафов и других проблем во время отдыха.

