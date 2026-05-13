Коломна проведет «Ночь музеев» 16 и 17 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Коломне 16 и 17 мая на трех площадках музея-заповедника «Коломенский кремль». Для жителей и гостей подготовили выставки, лекции, спектакли и музыкальные вечера. Вход свободный по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 16 мая, программа стартует в 14.00 в Краеведческом музее на улице Лажечникова, 15. Здесь откроется выставка «Здесь разгоняются до звезд», посвященная коломенским конькобежцам. Гостей также ждут лекция «Азбука узора», спектакль-дегустация «Придворный парфюмер» и музыкальный вечер «Голоса родной земли».

В воскресенье, 17 мая, мероприятия продолжатся в Музее боевой славы на улице Непобедимого, 1. Пройдут мастер-класс «Память в руках», читакль «Голос фронта: Василий Теркин» от камерного театра «В городе NN», лекция «Их юность ушла на фронт» и концерт «Музыка Победы» Коломенской филармонии.

В этот же день к акции присоединится усадьба купцов Лажечниковых на улице Октябрьской Революции, 192а. В 14.00 там откроется выставка «Авторские интерпретации произведений живописи», затем состоится вечер старинной музыки. Кульминацией станет исполнение народным артистом России Виктором Никитиным произведения Ивана Лажечникова «В старом доме».

«Приходите провести эту ночь с историей, культурой и памятью. Будет интересно в любом возрасте», — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Вход на все мероприятия свободный, необходима предварительная запись. Подробности размещены на сайте www.kolomnamuzej.ru, регистрация также доступна по телефону +7 (496) 618-59-50. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.