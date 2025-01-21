Трамп: Зеленский готов к заключению сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к «заключению сделки» с Россией. Также он анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который может произойти уже «очень скоро».

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.

Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трамп принял присягу, произнеся традиционные для нее слова и положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна. Он официально стал президентом США.