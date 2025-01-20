Трамп: военные США сосредоточатся на победе над врагами Америки

Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп успел после инаугурации сделать несколько важных заявлений. Одним из них стало обещание, что американские военные сосредоточатся на единственной миссии — победе над врагами Штатов, пишет РИА Новости .

Трамп заявил, что американская армия при его новом президентском сроке станет самой сильной армией, которую когда-либо видел мир. При этом он намерен стать «миротворцем» и «объединителем».

Новый президент США подчеркнул, что теперь Америка будет измерять военные успехи не только победами в вооруженных конфликтах, но и войнами, которых удалось избежать.

Ранее Трамп заявлял, что после инаугурации планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным в короткие сроки и обсудить украинский вопрос. В свою очередь российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность и обозначил условия, при которых этот вопрос может обсуждаться.