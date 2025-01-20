Путин: мы открыты для диалога с новой администрацией США по Украине

Российский президент Владимир Путин поздравил избранного лидера США Дональда Трампа с официальным вступлением в должность и заявил, что Москва открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин подчеркнул, что Россия готова обсуждать со Штатами вопрос Украины, если он будет носить не временный характер. Москва пойдет на завершение конфликта в том случае, если это не станет паузой для перевооружения киевского режима и продолжения боевых действий с новыми силами.

«Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса», — отметил Путин.

Российский лидер также уточнил, что долгосрочный мир должен установиться на основе уважения и законных интересов населения страны, в том числе россиян, которые живут на территории Украины.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в 20:00 по Москве. Посмотреть трансляцию официальной церемонии вступления американского президента в должность можно будет в том числе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Трамп намерен инициировать телефонные переговоры с Путиным через несколько дней после инаугурации. Он не хочет откладывать этот вопрос.