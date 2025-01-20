Baza: Трамп созвонится с Путиным через несколько дней после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после своего официального вступления в должность главы государства, сообщает Baza со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, несколько недель назад над телефонным разговором Путина и Трампа начали работать чиновники из команды республиканца по национальной безопасности.

CNN утверждает, что во время предстоящего звонка политики обсудят организацию их личной встречи в ближайшие месяцы, которая будет посвящена попытке завершить украинский конфликт.

Точная дата того, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа, не названа. Республиканец поручил организовать его в течение нескольких дней после своей инаугурации, которая пройдет 20 января.

Ранее Трамп пообещал «вернуть страну» на последнем митинге перед инаугурацией. Он анонсировал подписание серии новых указов, которые, по его словам, принесут радость американскому народу.