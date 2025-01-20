Трамп пообещал «вернуть страну» на последнем митинге перед инаугурацией

В преддверии торжественной церемонии вступления в президентскую должность кандидат от республиканцев Дональд Трамп озвучил свои первоочередные планы, в которые входит «возвращение страны», сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

Трамп не стал медлить с громкими заявлениями и пообещал кардинальные перемены сразу после инаугурации, которая состоится 20 января. В частности, он намерен в кратчайшие сроки аннулировать все распоряжения уходящего президента Джо Байдена, которые охарактеризовал как «необдуманные».

Глава государства анонсировал подписание серии новых указов, которые, по его словам, принесут радость американскому народу. В своем выступлении он также подверг жесткой критике представителей левого политического крыла и пообещал «вернуть страну».

По мнению президента, несмотря на предполагаемые попытки манипуляций с результатами голосования, высокая поддержка республиканского кандидата со стороны избирателей не позволила реализовать возможные планы по фальсификации выборов.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в 12:00 по времени Вашингтона. В Москве это будет 20:00, трансляция будет вестись в том числе в соцсети «ВКонтакте».