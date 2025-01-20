Инаугурация Дональда Трампа: где посмотреть, во сколько будет

20 января состоится инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Избранный глава государства и вице-президент Джей Ди Вэнс произнесут присягу в 12:00 по Вашингтону — это в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире церемонию будут транслировать американские телеканалы CBS, ABC, CNN, Fox News, NBC и другие. Трансляция будет доступна на официальном сайте Белого дома. В России посмотреть инаугурацию можно на платформах Rutube и «VK Видео». Тезисы и главные события можно будет увидеть в вечерних выпусках российских новостей по телевидению.

Желающим посмотреть трансляцию стоит подключиться к ней за полчаса до начала произнесения присяги, чтобы послушать речь республиканца. В своем выступлении Трамп обозначит основные направления своей работы в должности президента США.

Инаугурация обычно занимает весь день. Рано утром секьюрити проверяют территорию перед началом мероприятия. Первые музыкальные выступления перед зданием Капитолия начнутся в 09:30 (17:30 по мск). В это время в Белом доме пройдет чаепитие Дональда Трампа с бывшим главой государства Джо Байденом и его семьей, что символизирует мирную передачу власти.

После произнесения присяги в Капитолии в честь этого события дадут пушечный салют из 21 залпа. На мероприятии выступят группы Kid Rock и The Village People.

После праздничного обеда Трамп и Ди Вэнс проведут осмотр войск у Восточного фасада Капитолия и возглавят шествие к Белому дому. По информации Sky News, парад начнется около 15:00 (23:00 по мск).

Дата проведения инаугурации остается неизменной с момента принятия 20-й поправки к Конституции в 1993 году. Официальное и торжественное мероприятие проводится через 11 недель после окончания президентских выборов.

Трамп станет первым за 120 лет главой государства, который снова вступит в должность спустя четыре года после окончания предыдущего срока. С момента инаугурации начинается отсчет срока его полномочий.